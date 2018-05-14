В Самаре обнаружили два незаконных игорных клуба

Полицейские обнаружили и изъяли компьютерное оборудование, задержали подозреваемых. По данным ГУ МВД по Самарской области, к организации незаконной деятельности в помещении на улице Енисейской в Кировском районе может быть причастен ранее не судимый 26-летний мужчина. В аналогичном преступлении в Советском районе подозревается ранее не судимая 46-летняя женщина.Возбуждены уголовные дела по признакам незаконной организации и проведения азартных игр. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.