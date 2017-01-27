В Самаре незаконно работал игорный клуб

Нелегальный интернет-клуб функционировал в одном из помещений в Промышленном районе.



По версии сотрудников полиции, нелегальную деятельность организовал 26-летний местный житель.



В отношении мужчины по факту незаконной организации и проведению азартных игр возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Компьютеры из помещения были изъяты. Ведется следствие.