В Самаре незаконно проводили квесты в бомбоубежище завода «Экран»

Обнаружено, что в одном из бомбоубежищ филиала ФГУП «Экран» незаконно проводят квесты. Работа квест-клуба на объекте гражданской обороны является недопустимой, поскольку его деятельность затрудняет обеспечение постоянной готовности помещений убежища к приему укрываемых.- Директору завода внесено представление об устранении нарушений законодательства о содержании и использовании защитных сооружений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - сообщает прокуратура Самарской области.