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В Самаре несколько классов школ и групп в детсадах закрыты на карантин

За минувшую неделю учебный процесс был частично приостановлен в 12 классах шести школ, а также в двух группах одного детского дошкольного учреждения.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 декабря в Самаре зарегистрировано 5808 случаев ОРВИ и гриппа. В области число заболевших по сравнению с прошлой неделей выросло на 1689 человек и составило 11231 случай.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также вируса гриппа А (H3N2).
Дата: 22 декабря 2016 , 09:36
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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