В Самаре несколько классов школ и групп в детсадах закрыты на карантин

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 декабря в Самаре зарегистрировано 5808 случаев ОРВИ и гриппа. В области число заболевших по сравнению с прошлой неделей выросло на 1689 человек и составило 11231 случай.По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов отмечается циркуляция преимущественно вирусов негриппозной этиологии (парагрипп), а также вируса гриппа А (H3N2).