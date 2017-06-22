В Самаре необходимо обновить 28 вагонов метро
Об этом заявил глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24».
Подвижной состав самарского метро за время эксплуатации сильно обветшал. По словам мэра, 28 вагонов практически вышли из эксплуатации.
- За ближайшие 8 месяцев мы должны будем эти вагоны списать. Для того, чтобы приобрести новые, нам требуется, по оценкам специалистов, почти 1 млрд 700 млн рублей, - рассказал глава города.
В ближайшее время будет определено, в какой форме пройдет обновление парка техники.
- Мы либо заключим договора досрочного лизинга, либо продлим срок эксплуатации вагонов еще на год, если это возможно. Если будет вариант наземного развития метро, тогда мы сможем закупить вагоны, которые имеют меньшую стоимость, - сказал Олег Фурсов.
Также идет работа по развитию сети наземного общественного транспорта, в частности трамваев.
- В Самару уже прибыли 4 трехсекционных трамвая из 10-ти. Продолжается и строительство новой трамвайной ветки от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Ее протяженность составит 2,2 км, - сообщил мэр.
Подвижной состав самарского метро за время эксплуатации сильно обветшал. По словам мэра, 28 вагонов практически вышли из эксплуатации.
- За ближайшие 8 месяцев мы должны будем эти вагоны списать. Для того, чтобы приобрести новые, нам требуется, по оценкам специалистов, почти 1 млрд 700 млн рублей, - рассказал глава города.
В ближайшее время будет определено, в какой форме пройдет обновление парка техники.
- Мы либо заключим договора досрочного лизинга, либо продлим срок эксплуатации вагонов еще на год, если это возможно. Если будет вариант наземного развития метро, тогда мы сможем закупить вагоны, которые имеют меньшую стоимость, - сказал Олег Фурсов.
Также идет работа по развитию сети наземного общественного транспорта, в частности трамваев.
- В Самару уже прибыли 4 трехсекционных трамвая из 10-ти. Продолжается и строительство новой трамвайной ветки от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Ее протяженность составит 2,2 км, - сообщил мэр.
Продолжается строительство тяговых подстанций, которые обеспечивают необходимое напряжение для увеличения пассажиропотока на существующих трамвайных линиях.
Добавим, что в состав объекта также входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388 м, который проходит вдоль Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицу Дальняя.
Добавим, что в состав объекта также входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388 м, который проходит вдоль Московского шоссе на участке от улицы Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицу Дальняя.
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