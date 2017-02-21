В Самаре неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся



Девушка самостоятельно обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».



Госавтоинспекция Самары просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Располагающих какой-либо информацией просим обращаться по адресу: Самара, ул. А. Матросова, 153а, или позвонить по телефонам: 8-987-950-73-40 - отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть.

Неустановленный водитель за рулем неустановленного автомобиля ехал по двору ул. Фадеева в направлении от Московское шоссе.Напротив дома № 38 водитель сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Водитель с места ДТП скрылся.