В Самаре недавно родившихся лисят, зайчат и бобренка показали публике
«Смотрины» прошли в четверг, 25 мая, в городском зоопарке.
Первыми показавшимися малышами стали пара лисят - мальчик и девочка. По словам заведующей научно-просветительским отделом самарского зоопарка Алены Киреевой, они родились 25 апреля от пары лисиц-огневок. Родители появились в зверинце в 2013 году, а в 2014 принесли первое потомство. В этом году детеныши от этой пары стали настоящим подарком для всего зоопарка.
Имен у лисят пока нет, но в скором времени они появятся, так как зверьки будут приручены к рукам. Малыши ласковые, хорошо контактируют с людьми, однако различаются по характерам: мальчик более активный и подвижный, а девочка более спокойная ласковая. Детеныши пока бурые, но уже к этой осени порыжеют.
Порадовали потомством и зайцы-беляки, которые, кстати, весьма редко встречаются в природе. 1 мая самка родила четырех зайчат. Отца семейства, к сожалению, установить не удастся, поскольку в брачный период возле самки находится несколько самцов. Поскольку зайцы приносят приплод несколько раз в год, от них ожидается еще потомство в этом году.
Маленький кролик за один раз может выпить 20 мл молока, а уже примерно на десятый день начинают питаться подножным кормом. В зоопарке малыши питаются питаются растительностью, морковью, сочными листиками с деревьев, яблоками. Также им дают некоторое количество хлеба и различные другие овощи.
Кроме того, посетителям зоопарка показали маленького бобра. Она появилась на свет примерно полтора месяца назад, а в зоопарк ее принесли в начале мая сердобольные жители нашей области. По предположениям сотрудников зверинца, где-то при строительстве дороги сломали плотину, из-за чего родители малышки ушли, а вот ее нашли и принесли в зоопарк.
Девочка хорошо кушает - помимо молока ест свеклу, яблоки, хлеб. С другими животными пока не контактирует, а также не любит, когда ее трогают за хвост, - может укусить за это. В целом же маленький зверек добрый и ласковый.
Как и все дети, малышка любит покушать, поспать, поиграть и погулять. Купаться она еще не пробовала из-за плохой погоды. Имени у нее пока нет.
- Вначале мы думали назвать ее Глафирой, но, прочитав перевод слова (стройная, изящная), поняли, что это не про нашего бобренка, - смеется Алена Киреева.
Со всеми малышами занимаются юннаты из Клуба юных биологов самарского зоопарка.
Первыми показавшимися малышами стали пара лисят - мальчик и девочка. По словам заведующей научно-просветительским отделом самарского зоопарка Алены Киреевой, они родились 25 апреля от пары лисиц-огневок. Родители появились в зверинце в 2013 году, а в 2014 принесли первое потомство. В этом году детеныши от этой пары стали настоящим подарком для всего зоопарка.
Имен у лисят пока нет, но в скором времени они появятся, так как зверьки будут приручены к рукам. Малыши ласковые, хорошо контактируют с людьми, однако различаются по характерам: мальчик более активный и подвижный, а девочка более спокойная ласковая. Детеныши пока бурые, но уже к этой осени порыжеют.
Порадовали потомством и зайцы-беляки, которые, кстати, весьма редко встречаются в природе. 1 мая самка родила четырех зайчат. Отца семейства, к сожалению, установить не удастся, поскольку в брачный период возле самки находится несколько самцов. Поскольку зайцы приносят приплод несколько раз в год, от них ожидается еще потомство в этом году.
Маленький кролик за один раз может выпить 20 мл молока, а уже примерно на десятый день начинают питаться подножным кормом. В зоопарке малыши питаются питаются растительностью, морковью, сочными листиками с деревьев, яблоками. Также им дают некоторое количество хлеба и различные другие овощи.
Кроме того, посетителям зоопарка показали маленького бобра. Она появилась на свет примерно полтора месяца назад, а в зоопарк ее принесли в начале мая сердобольные жители нашей области. По предположениям сотрудников зверинца, где-то при строительстве дороги сломали плотину, из-за чего родители малышки ушли, а вот ее нашли и принесли в зоопарк.
Девочка хорошо кушает - помимо молока ест свеклу, яблоки, хлеб. С другими животными пока не контактирует, а также не любит, когда ее трогают за хвост, - может укусить за это. В целом же маленький зверек добрый и ласковый.
Как и все дети, малышка любит покушать, поспать, поиграть и погулять. Купаться она еще не пробовала из-за плохой погоды. Имени у нее пока нет.
- Вначале мы думали назвать ее Глафирой, но, прочитав перевод слова (стройная, изящная), поняли, что это не про нашего бобренка, - смеется Алена Киреева.
Со всеми малышами занимаются юннаты из Клуба юных биологов самарского зоопарка.
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