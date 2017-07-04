В Самаре не хватает охранников, инженеров и садовников
Как указано в отчете за первый квартал 2017 года, подготовленном сотрудниками Центра занятости населения Самары, в городе сокращается уровень безработицы.
В начале этого года количество соискателей, обратившихся в центр, уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число граждан, получивших официальный статус безработного, сократилось на 27%. Уровень безработицы в Самаре составил всего 0,64%, в то время как по Самарской области он равняется 1,2%, а в среднем по России - 5,5%.
Более половины соискателей уволились с предыдущего места работы по собственному желанию. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет и, пожалуй, скорее свидетельствует об умении работодателя и работника находить компромисс, чем об отсутствии взаимных претензий. Как и в прошлом году, примерно пятая часть безработных (18%) потеряла место в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия, восьмая часть (13%) уволилась по соглашению сторон.
Если говорить о возрастном составе безработных, то это преимущественно люди старше 40 лет. Их 60% (в прошлом году было 55%). Работодатели, как правило, предпочитают набирать более молодых сотрудников, но, чтобы избежать претензий от трудовой инспекции, зачастую избегают указывать возрастные ограничения как в объявлениях о приеме на работу, так и при личной встрече, предпочитая находить другие причины для отказа.
Как и год назад, 86% граждан, ищущих работу, имеют профессиональное образование, больше половины из них - обладатели вузовских дипломов. По данным Центра занятости, в среднем на поиск работы требуется 5,6 месяца (год назад - 4,9 месяца). Не так уж мало, учитывая, что пособие по безработице, на которое, видимо, живут находящиеся в поиске граждане, сегодня невелико - от 850 до 4900 рублей в зависимости от размера зарплаты на последнем месте работы. Впрочем, по словам экспертов, соискатели зачастую переоценивают свои возможности, выдвигая завышенные требования или пожелания, не приемлемые для работодателей.
Если же говорить о наличии вакансий, то их в базе данных центра достаточно - почти 12 тысяч.
Наиболее востребованными оказались: охранники - 228 вакансий и всего 67 соискателей, инженеры - 483 вакансии и 228 соискателей, врачи - 600 вакансий и 4 соискателя, подсобные рабочие - 1191 вакансия и 38 соискателей. Кроме того, требовались 152 садовника и 320 плодоовощеводов, а вот соискателей по этим профессиям не зарегистрировано ни одного.
- При достаточно низкой напряженности на рынке труда пока еще сохраняется проблема профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения, - подвела итог директор Центра занятости населения Самары Ирина Сефединова. - 59 процентов заявленных вакансий - по рабочим профессиям. Но только треть соискателей ранее были заняты в этой сфере, остальные же в прошлом занимали должности руководителей или служащих.
В начале этого года количество соискателей, обратившихся в центр, уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число граждан, получивших официальный статус безработного, сократилось на 27%. Уровень безработицы в Самаре составил всего 0,64%, в то время как по Самарской области он равняется 1,2%, а в среднем по России - 5,5%.
Более половины соискателей уволились с предыдущего места работы по собственному желанию. Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет и, пожалуй, скорее свидетельствует об умении работодателя и работника находить компромисс, чем об отсутствии взаимных претензий. Как и в прошлом году, примерно пятая часть безработных (18%) потеряла место в связи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия, восьмая часть (13%) уволилась по соглашению сторон.
Если говорить о возрастном составе безработных, то это преимущественно люди старше 40 лет. Их 60% (в прошлом году было 55%). Работодатели, как правило, предпочитают набирать более молодых сотрудников, но, чтобы избежать претензий от трудовой инспекции, зачастую избегают указывать возрастные ограничения как в объявлениях о приеме на работу, так и при личной встрече, предпочитая находить другие причины для отказа.
Как и год назад, 86% граждан, ищущих работу, имеют профессиональное образование, больше половины из них - обладатели вузовских дипломов. По данным Центра занятости, в среднем на поиск работы требуется 5,6 месяца (год назад - 4,9 месяца). Не так уж мало, учитывая, что пособие по безработице, на которое, видимо, живут находящиеся в поиске граждане, сегодня невелико - от 850 до 4900 рублей в зависимости от размера зарплаты на последнем месте работы. Впрочем, по словам экспертов, соискатели зачастую переоценивают свои возможности, выдвигая завышенные требования или пожелания, не приемлемые для работодателей.
Если же говорить о наличии вакансий, то их в базе данных центра достаточно - почти 12 тысяч.
Наиболее востребованными оказались: охранники - 228 вакансий и всего 67 соискателей, инженеры - 483 вакансии и 228 соискателей, врачи - 600 вакансий и 4 соискателя, подсобные рабочие - 1191 вакансия и 38 соискателей. Кроме того, требовались 152 садовника и 320 плодоовощеводов, а вот соискателей по этим профессиям не зарегистрировано ни одного.
- При достаточно низкой напряженности на рынке труда пока еще сохраняется проблема профессионально-квалификационного несоответствия спроса и предложения, - подвела итог директор Центра занятости населения Самары Ирина Сефединова. - 59 процентов заявленных вакансий - по рабочим профессиям. Но только треть соискателей ранее были заняты в этой сфере, остальные же в прошлом занимали должности руководителей или служащих.
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