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В Самаре назначен новый главный архитектор города

Во вторник, 26 июня, глава города Елена Лапушкина представила нового главного архитектора Самары Игоря Галахова.

На собрании архитектурного управления она также рассказала о новых направлениях, которыми в первую очередь займётся главный архитектор.

- Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары, - сказала Елена Лапушкина. – Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия Управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города

Занимавший до этого должность главного архитектора города Алексей Самарцев будет заместителем Игоря Галахова. В его ведении останутся вопросы культурного наследия.

- Игоря Борисовича я знаю давно, когда сам ещё только начинал работать. Он профессионал высшей степени подготовки. Его строительные решения уже можно видеть в нашем городе. Вместе мы сделаем все для того, чтобы Самара развивалась, - сказал Алексей Самарцев.

Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников:

- У Игоря Галахова есть большой опыт работы в сфере градостроительства. Он начинал работать в архитектурно-планировочной мастерской, в дальнейшем участвовал в разработке генерального плана города, нескольких районов Самары. Это опытный человек, который пользуется уважением, его мнение является авторитетным. Игоря Борисовича часто привлекают в качестве разработчика и консультанта частные компании. Могу сказать, что у него нет объектов, которых можно было бы стыдиться. В будущем в Самаре многое нужно сделать по застройке, городской среде. Думаю, что у него хватит спокойствия, рассудительности и, главное, опыта, чтобы работать на должности главного архитектора города. 

Архитектор Дмитрий Храмов:

- Игорь Борисович – один из лучших профессионалов в плане градостроительства, планировочных решений. Надеюсь, что это будет хорошая профессиональная поддержка городу. На мой взгляд, должность главного архитектора Самары – непростая. Важно найти компромисс между своим профессиональным видением, своей позицией по поводу определенных решений и мнением городской администрации. Важны смелость и умение отстаивать профессиональное видение.

Архитектор-градостроитель, декан факультета дизайна СамГТУ Светлана Малышева:

- Игорь Галахов – практикующий архитектор, один из немногих, кто в Самаре активно работает в области градостроительства. У Игоря Борисовича глубокое и разностороннее видение специфики и проблематики города, занимался застройкой в исторических кварталах. Человек опытный, принимает взвешенные решения. Могу сказать, что у него всегда будет свое мнение, как специалиста. Думаю, что он сможет найти выход из сложных ситуаций. Например, в Самаре есть такие проблемные территории как Хлебная площадь с культурным слоем двух крепостей Самары, где по проекту планировки на этой уникальной территории было запланировано строительство торгового центра, или территория бывшего завода ЗИМ, где необходимо построить новую очередь набережной. Нужны Самаре и большие выставочные пространства, конгресс-центры. Надеюсь, что Игорь Борисович найдет нужный вектор развития города и примет решения в пользу будущих поколений.
Дата: 26 июня 2018 , 17:43
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Автор текста: Виктория Анистратова, Ксения Кармазина
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