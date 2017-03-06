В Самаре нашли почти тысячу неоформленных работников
В 2016 году 918 человек работали в городе без официального трудоустройства.
Такие цифры были озвучены на заседаниях межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Самары. Эту группу создали по инициативе мэрии города в июне 2016 года для того, чтобы избавляться от неформальной занятости, причиняющей прямой ущерб Самаре. Ведь работодатель, который выдает не трудоустроенным официально сотрудникам зарплату «в конвертах», уклоняется тем самым от уплаты налогов. А именно налоги служат одним из основных источников пополнения городского бюджета. Поэтому от «черной» зарплаты проигрывают все – город недополучает налоги, которые мог бы направлять на решение важных задач, а нелегальным работникам не начисляют пенсионные взносы. К тому же такие труженники не застрахованы от того, что работодатель однажды не оставит их без зарплаты.
В 2016 году рабочая группа добилась того, чтобы с 433 работниками все же оформили официальные трудовые отношения и они перестали получать зарплату «в конвертах». В 2017 году межведомственная группа продолжает свою работу.
Такие цифры были озвучены на заседаниях межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Самары. Эту группу создали по инициативе мэрии города в июне 2016 года для того, чтобы избавляться от неформальной занятости, причиняющей прямой ущерб Самаре. Ведь работодатель, который выдает не трудоустроенным официально сотрудникам зарплату «в конвертах», уклоняется тем самым от уплаты налогов. А именно налоги служат одним из основных источников пополнения городского бюджета. Поэтому от «черной» зарплаты проигрывают все – город недополучает налоги, которые мог бы направлять на решение важных задач, а нелегальным работникам не начисляют пенсионные взносы. К тому же такие труженники не застрахованы от того, что работодатель однажды не оставит их без зарплаты.
В 2016 году рабочая группа добилась того, чтобы с 433 работниками все же оформили официальные трудовые отношения и они перестали получать зарплату «в конвертах». В 2017 году межведомственная группа продолжает свою работу.
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