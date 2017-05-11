В Самаре нашли людей, продававших билеты на Парад Победы

- Их достаточно много. Не тысячи конечно. Были и представители партии «Единая Россия». Кто-то продавал чтобы заработать, кто-то продал по случаю, что называется. Уезжал из города, а билеты оставались. И решили не отдавать, а попробовать продать. Это вещи кощунственные. Мы же не на футбол билеты продаем, а на парад, - сказал Николай Меркушкин.Объявления о продаже билетов на Парад Победы появлялись на сайте «Авито», где стоимость одного пропуска варьировалась от 500 до 3 тысяч рублей, и в социальной сети «ВКонтакте», где продавцы выставляли билеты за 2 тысячи рублей.