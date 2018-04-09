В Самаре нашли часть паровой машины позапрошлого века
Это старинный коленвал с маховиком.
По данным пресс-службы СКС, прошлой зимой рядом с первой городской водопроводной станцией проходили работы на одном из водоводов. Станция находится на Ульяновском спуске, сейчас она снабжает водой Ленинский и Самарский районы города.
Во время раскопок на косогоре слесари наткнулись на необычный предмет. Оказалось, что это коленвал с маховиком – часть одной из паровых машин, которые были установлены на первой ГВС в 1886 году, в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.
По данным пресс-службы СКС, прошлой зимой рядом с первой городской водопроводной станцией проходили работы на одном из водоводов. Станция находится на Ульяновском спуске, сейчас она снабжает водой Ленинский и Самарский районы города.
Во время раскопок на косогоре слесари наткнулись на необычный предмет. Оказалось, что это коленвал с маховиком – часть одной из паровых машин, которые были установлены на первой ГВС в 1886 году, в момент открытия. Деталь изготовлена из чугуна и дерева. При помощи паровых машин вода поднималась из скважины на станцию. Позже их заменили электрические насосы.
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