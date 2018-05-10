В Самаре нашли более 19 тысяч контрафактных детских товаров со знаками FIFA

Их пытались провезти на двух машинах.



Это были детские погремушки, надувные вещи со знаками FIFA. Самарские таможенники обратились к правообладателю. Оказалось, что обнаруженные в машинах товары контрафактные, а использование товарного знака является незаконным.



Качество подобной контрафактной продукции ниже по сравнению с оригинальными товарами. При этом размещение на товарах обозначений, сходных с товарными знаками правообладателя, создает у потребителя впечатление оригинальной продукции, отмечают в пресс-службе Самарской таможни.