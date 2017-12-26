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В Самаре наградили победителей детского конкурса «Все мы – Россия!»

Церемония награждения прошла 22 декабря в Доме дружбы народов Самарской области.

Конкурс «Все мы – Россия!» проводила АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» при финансовой поддержке Правительства Самарской области. Учредитель - администрация губернатора, организатор  – Дом дружбы народов Самарской области. В конкурсе участвовали школьники от 7 до 17 лет. Всего было подано 384 заявки. Из них на очный этап допустили 334 работы: 159 работ по направлению «Художественный рисунок» и 175 – по направлению «Фотография».

Конкурс проводился в 6 номинациях: «Город, у которого есть крылья», «Национальная палитра моего края», «И мы с тобой обязаны гордиться тем подвигом, что совершил народ» (направление «Художественный рисунок»); «Главное – вместе, главное – дружно», «Самара в лицах», «И пусть поколения знают» (направление «Фотография»). Отдельная номинация – «Признание» – приз зрительских симпатий по результатам независимого интернет-голосования, которое проходило в группе ВКонтакте «Все мы – Россия!» с 15 по 20 декабря.  

Учитель образовательного центра села Челно-Вершины Эльвира Мурасина отметила значимость конкурса:

- Областной детский конкурс «Все мы – Россия!» открывает имена одаренных детей. Важно то, что дети отразили в своих работах яркие и интересные идеи, поделились своим видением дружбы между народами. Мы рады, что проводятся такие конкурсы, особенно если они направлены на детскую аудиторию. Дети развиваются, изучают свою историю. Это очень значимо для будущего нашей многонациональной страны.

Конкурс направлен на укрепление единства многонационального народа России в Самарской области. Основные задачи конкурса: содействие развитию межкультурных и межнациональных связей, гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, интеграция деятельности образовательных учреждений, частных лиц и общественных организаций в сфере изучения и популяризации культуры, традиций и истории народов, проживающих в Самарской области, привлечение внимания общественности к деятельности по укреплению единства российской нации.  
Дата: 26 декабря 2017 , 16:01
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: samddn.ru
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