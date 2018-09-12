В Самаре наградили лучших организаторов детского отдыха

Руководитель департамента образования администрации Самары Лилия Галузина отметила, что минувшее лето, прошедшее под знаком футбола, было насыщено творческими и спортивными событиями.- Мы приложили много усилий для того, чтобы дети как можно больше использовали городскую спортивную инфраструктуру для занятий спортом. Мои коллеги постарались и вложили всю свою душу в то, чтобы летние каникулы прошли весело, интересно и насыщенно, - подчеркнула она.Свои награды за успешную организацию летних каникул получили 53 победителя в номинациях «Твори, выдумывай, пробуй!», «Служить России», «Растим умы и таланты», «Самара спортивная» и «Лучшие каникулы в родном дворе».Руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования городского департамента образования Лариса Губарева подчеркнула, что организация детского досуга – это занятие, требующее подготовки в течение всего года.- Хочу поблагодарить всех причастных к организации отдыха детей, и все делающих для того, чтобы каникулы проходили увлекательно и интересно, - сказала она.