В Самаре над Музеем модерна повис огромный шар

В четверг, 21 июня, в Самаре во дворе Музея модерна запустили четырехметровый гелиевый шар. На днях вдоль основных гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018 в небо взмоют еще 17 аэростатов над зданиями начала ХХ века. На шарах - графическое изображение, название и год постройки объекта. Таким образом, жители и гости нашего города смогут увидеть самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры.Также около зданий установлены навигационные стенды с информацией. Рядом с ними разместятся шесть творческих площадок, которые будут работать накануне и в день матчей ЧМ в Самаре. На трех площадках выступят музыкальные коллективы, на остальных - уличные артисты, танцоры и художники.Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы (мастерская урбанистики «Артполис»). Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин, доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы, художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина Павлова.Список памятников архитектуры в проекте «Модерн в облаках»:1. Особняк Курлиной, улица Фрунзе, 159. Архитектор Александр Зеленко, 1903 год.2. Особняк Новокрещеновой, улица Фрунзе, 144. Архитектор Михаил Квятковский, 1909 год.3. Особняк Владимира фон Вакано, улица Шостаковича, 3. Архитектор Дмитрий Вернер, 1914 год.4. Общественное собрание, улица Куйбышева, 157/ Шостаковича, 1. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911-1914 годы.5. Крестьянский поземельный банк, улица Куйбышева, 153. Архитектор Александр фон Гоген, 1909-1912 годы.6. Гостиница "Гранд-отель", улица Куйбышева, 111. Архитектор Михаил Квятковский, 1908-1909 годы.7. Дом Сибиряковой, улица Куйбышева, 107. Архитектор Георгий Мошков, 1904 год.8. Здание почтовой конторы, улица Куйбышева, 82/ Ленинградская, 24. 1910-е годы.9. Особняк Сапрыкина, улица Ленинградская, 22. 1912-1913 годы.10.Окружной суд, улица Куйбышева, 60/ Венцека, 39. Архитектор Филарет Засухин, 1903 год.11. Гостиница "Националь", улица Фрунзе, 91/ Ленинградская, 37. 1900-е годы.12. Дом Нуйчева, улица Ленинградская, 45. Архитектор Дмитрий Вернер, 1911 год.13. Доходный дом Юриной, улица Ленинградская, 56/ Чапаевская, 89. Архитектор Филарет Засухин, 1910-е годы.14. Торговый дом Пермяковой, улица Молодогвардейская, 70. Архитектор Александр Зеленко, 1901 год.15. Новотроицкий торговый корпус, улица Молодогвардейская, 57. АрхитекторДмитрий Вернер, 1910-1912 годы.16. Доходный дом Гринберга, улица Молодогвардейская, 98/ Некрасовская, 53. Архитектор Зельман Клейнерман, 1909-1910 годы.17. Торговый дом Щетинкина, улица Молодогвардейская, 67/ Некрасовская, 60. Архитектор Яков Решетников, 1909 год.18. Особняк Матвеевых, улица Молодогвардейская, 69. Архитектор Дмитрий Вернер, 1912 год.Творческие площадки:1. Улица Красноармейская, 15, двор Музея модерна (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)2. Площадь Революции (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)3. Улица Ленинградская возле ТЦ «Опера» (академическая музыка, джаз, этническая музыка)4. Улица Ленинградская у стелы в честь 150-летия Самарской губернии (выступления танцоров)5. Улица Куйбышева, вход в Струковский сад со стороны улицы Шостаковича (выступления уличных артистов)6. Улица Куйбышева, 121, сквер «Три вяза» (пленэр)