В Самаре начнут ходить дачные маршруты
Старт тестовых рейсов намечен на субботу, 21 апреля, воскресенье, 22 апреля, и на воскресенье, 29 апреля. Официальный сезон дачных перевозок откроется 1 мая.
По итогам комиссионных обследований пробные рейсы автобусов к садово-дачным массивам будут организованы по 17 маршрутам.
Как отмечает пресс-служба городской администрации, в рейсы некоторых маршрутов будут внесены корректировки. В частности, перевозка пассажиров от площади Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182. От Мехзавода до ПК «Исторический Вал» будет ходить автобус № 154.
Проезд пассажиров на пробных рейсах будет осуществляться по билетам, приобретаемым у кондуктора в автобусе.
В рабочую субботу, 28 апреля, на Троицкую родительскую субботу, 26 мая, и на День Победы дачные перевозки выполняться не будут, поскольку будут организованы спецрейсы к кладбищам.
Более подробную информацию можно узнать в профильном департаменте, позвонив по телефону «горячей линии» 207-70-11.
По итогам комиссионных обследований пробные рейсы автобусов к садово-дачным массивам будут организованы по 17 маршрутам.
Как отмечает пресс-служба городской администрации, в рейсы некоторых маршрутов будут внесены корректировки. В частности, перевозка пассажиров от площади Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182. От Мехзавода до ПК «Исторический Вал» будет ходить автобус № 154.
Проезд пассажиров на пробных рейсах будет осуществляться по билетам, приобретаемым у кондуктора в автобусе.
В рабочую субботу, 28 апреля, на Троицкую родительскую субботу, 26 мая, и на День Победы дачные перевозки выполняться не будут, поскольку будут организованы спецрейсы к кладбищам.
Более подробную информацию можно узнать в профильном департаменте, позвонив по телефону «горячей линии» 207-70-11.
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