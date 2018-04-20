В Самаре начнут ходить дачные маршруты

По итогам комиссионных обследований пробные рейсы автобусов к садово-дачным массивам будут организованы по 17 маршрутам.Как отмечает пресс-служба городской администрации, в рейсы некоторых маршрутов будут внесены корректировки. В частности, перевозка пассажиров от площади Кирова до Алексеевских дач (остановка «3-я дачная»), которая ранее выполнялась маршрутом № 126а, будет осуществляться маршрутами № 147 и № 182. От Мехзавода до ПК «Исторический Вал» будет ходить автобус № 154.Проезд пассажиров на пробных рейсах будет осуществляться по билетам, приобретаемым у кондуктора в автобусе.В рабочую субботу, 28 апреля, на Троицкую родительскую субботу, 26 мая, и на День Победы дачные перевозки выполняться не будут, поскольку будут организованы спецрейсы к кладбищам.Более подробную информацию можно узнать в профильном департаменте, позвонив по телефону «горячей линии» 207-70-11.