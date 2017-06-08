В Самаре начинающий мотоциклист врезался в маршрутку

22-летний водитель мотоцикла Сузуки, получивший права накануне, ехал со стороны улицы Мичурина в направлении Подшипниковой. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Хендэ под управлением 50-летнего водителя.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП 70-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.