В Самаре начинающий мотоциклист врезался в маршрутку
ДТП произошло в среду, 8 июня, около 12:00 на проспекте Масленникова в Октябрьском районе.
22-летний водитель мотоцикла Сузуки, получивший права накануне, ехал со стороны улицы Мичурина в направлении Подшипниковой. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Хендэ под управлением 50-летнего водителя.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП 70-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
22-летний водитель мотоцикла Сузуки, получивший права накануне, ехал со стороны улицы Мичурина в направлении Подшипниковой. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, молодой человек выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Хендэ под управлением 50-летнего водителя.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в результате ДТП 70-летняя пассажирка автобуса получила травмы и была госпитализирована. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
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