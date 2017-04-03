В Самаре начата доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины в пожаре

При тушения огня были обнаружены тела 88-летней женщины, а также ее 56-летнего сына. По данному факту следователями начата доследственная проверка, назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки.