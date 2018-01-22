В Самаре начался сбор заявок на главный фотоконкурс города

С 19 января по 12 февраля в Самаре проходит городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд 2017». Его организаторы: Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.



Председатель жюри - фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.



До 12 февраля оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы по следующим номинациям:



- «События»

- «Настроение города»

- «Люди и повседневная жизнь»

- «Природа»

- «Другая реальность»

- «Коммерческая фотография»

- «Спорт»



В рамках конкурса также будет вручен специальный приз «Город, который любит футбол» от Администрации г.о. Самара.



Информацию об условиях проведения конкурса (положение о конкурсе, анкета участника) можно найти на сайте областного Союза журналистов www.sjrs.ru и на сайте Союза фотохудожников России www.photounion.ru