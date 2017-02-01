В Самаре начался прием заявок в школу театрального критика
Курс проведет Центр социализации молодежи в рамках Областного театрального фестиваля «Легенды Жигулей».
Как сообщают организаторы, в рамках школы пройдут встречи с театральными критиками, членами экспертного совета театральной премии «Золотая Маска», известным самарским драматургом Александром Игнашовым и с лучшими актерами самарских театров. Также для учащихся проведут экскурсию по закулисью театра оперы и балета.
Ребята будут работать в качестве критиков областного фестиваля «Легенды Жигулей», который пройдет с февраля по апрель. Лучшая статья ученика школы будет размещена на одном из передовых информационных порталов Самары.
Требования к участникам:
- возраст от 14 до 17 лет;
- опыт участия в театральных постановках.
Заявка направляется по электронной почте: ohtcsm@yandex.ru до 20 февраля. Дополнительная информация по телефону (846)332-85-99. Анкету можно найти здесь.
Как сообщают организаторы, в рамках школы пройдут встречи с театральными критиками, членами экспертного совета театральной премии «Золотая Маска», известным самарским драматургом Александром Игнашовым и с лучшими актерами самарских театров. Также для учащихся проведут экскурсию по закулисью театра оперы и балета.
Ребята будут работать в качестве критиков областного фестиваля «Легенды Жигулей», который пройдет с февраля по апрель. Лучшая статья ученика школы будет размещена на одном из передовых информационных порталов Самары.
Требования к участникам:
- возраст от 14 до 17 лет;
- опыт участия в театральных постановках.
Заявка направляется по электронной почте: ohtcsm@yandex.ru до 20 февраля. Дополнительная информация по телефону (846)332-85-99. Анкету можно найти здесь.
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