В Самаре начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Советского района

Отправить их можно до 31 июля по адресу 443023, Самара, ул. Советской Армии, 27, каб. 33.



Претенденты на пост главы района должны иметь высшее образование и стаж работы не менее четырех лет на муниципальной службе. Также в случае победы в конкурсе они должны в течение трех месяцев закрыть счета в иностранных банках.



Выбирать нового главу будет комиссия из 10 человек. Сейчас обязанности Главы администрации исполняет Сергей Карсунцев.



Напомним, Глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов погиб в ДТП 11 июня.