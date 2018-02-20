В Самаре начался новый сезон Межрегиональной лиги КВН

Игра, любимая многими, объединила 11 команд из местных вузов и одну из Стерлитамака. Были среди них и новые лица - ребята, которые участвовали впервые. Ведущим выступил руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.Фестиваль собрал сотни зрителей, среди которых была и глава города Елена Лапушкина. Мэр встречалась с самарскими кавээнщиками в конце января и обещала оказывать клубу поддержку.Каждая из дюжины команд показала на сцене зарисовку, в которой представляла себя, разыгрывала миниатюры, пела. Запретных тем для шуток не было: политика, семейные отношения, учеба, здравоохранение, спорт, волонтерство, городские проблемы, подготовка к Чемпионату мира по футболу. Получилось эмоционально, динамично, весело. «Сборная СФ БашГУ» из Стерлитамака назвала себя единственными студентами без изжоги, потому что в их городе находится завод по производству пищевой соды. Команда обещала, что, когда уедет, ее частичка все равно останется в кухонных шкафах наших сердец.Работы команд оценивало жюри: радиоведущая «Юмор FM» Светлана Лобова, владелец рекламно-издательского холдинга «Абсолют» Михаил Расторгин, финалистка конкурса «Миссис мира-2017» Наталья Панкратова, шоумен Евгений Казаченко, глава самарского бюро ВГТРК Сергей Арсеничев и чемпион Высшей лиги КВН Василина Кукушкина.Елена Лапушкина поблагодарила участников фестиваля и вручила им кубки. Приз главы Самары достался женской команде СамГТУ «Уже выхожу». Автором лучшей шутки, по мнению жюри, стала «Сборная спортфака» (СГСПУ). Открытие фестиваля - команда «2х2» (Смарский университет). Победу же присудили «Антону Палычу» из СамГМУ.- Потрясающий вечер, удивительное настроение! Вы действительно крутые ребята, у которых огромное будущее, - отметила мэр. - Как сказал Виктор Гюго, смех - это солнце, которое прогоняет зиму с человеческого лица. Сегодня вы дали нам всем возможность встретить весну раньше.Сергей Ларионов рассказал: Самара является кузницей кадров для КВН, выпускники прошлого сезона, молодые и амбициозные, покоряют новые высоты. Они выступают за наш регион на федеральном, на международном уровне.Фестиваль завершило выступление команды «Волжане-СамГТУ», которая скоро представит Самару в Премьер-лиге КВН.