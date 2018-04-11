В Самаре начался гарантийный ремонт дорог

Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» вместе с общественниками проводят плановые осмотры дорог. Особое внимание уделяется улицам, которые в прошлом строительно-дорожном сезоне были отремонтированы по проекту «Безопасные и качественные дороги». В Самаре в прошлом году привели в порядок 41 участок автодорог протяженностью 50 км.В среду, 11 апреля, был проведен осмотр улиц вблизи площади Куйбышева. На Красноармейской прошлым летом отремонтировали проезжую часть, заменили бортовой камень, обновили тротуары, газоны, обустроили парковочную зону, обновили дорожную разметку, светофоры, пешеходные ограждения, сделали удобнее сходы на пешеходные переходы, уложили плиточное покрытие с тактильными элементами.По словам начальника отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антона Кукарина, во время осмотра выявили дефекты на проезжей части, просадка тротуарной плитки и колодцев. Сейчас здесь проводится гарантийный ремонт.Аналогичные работы проходят на Красноармейской от Максима Горького до Урицкого.Гарантийный ремонт проезжей части проводят с применением литой асфальтобетонной смеси. Горячий асфальтобетон будет применяться после наступления благоприятных погодных условий, так как данный вид работ возможно выполнять только на сухом дорожном покрытии при температуре выше + 10 градусов. В первую очередь подрядчики устраняют дефекты на дорогах, по которым ездит общественный транспорт.Из-за того, что снег в этом году сошел позже обычных сроков, а также в связи с подготовкой к ЧМ-2018 городскими властями была поставлена задача завершить гарантийные работы до конца апреля.