В Самаре начало работу новое творческое объединение «Мост»

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Однако, со временем, все поэты почувствовали, что нельзя вариться только в «собственном соку», нужно слышать голос и других талантливых сверстников. К тому же ребята поняли, что необходимо совершенствовать свое мастерство и учиться у профессионалов. А еще всем поэтам нужен слушатель, нужна трибуна.Поэтому главная задачаМоста- создать связь не только между литераторами разных поколений, предпочтений и регионов, но и между поэтами и слушателями. Это позволит первым развиваться, а вторым даст точное представление о том, что происходит за стенами библиотек, музеев и других литературных площадок.Собравшихся на первой встрече членов объединения «Мост» приветствовала Софья Сыромятникова, руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки. Она пригласила молодых поэтов участвовать в семинарах, посвященных литературному переводу с английского. Руководитель творческого объединения «СлоВолга» Ольга Соколова рассказала о том, что благодаря работе этой организации переводы стихов самарских поэтов стали известны во Франции.И, конечно, пользуясь случаем, несколько часов подряд молодые поэты знакомили публику со своим творчеством. Прозвучали стихи Никиты Рублева, Марьи Джейновой, Андрея Савкина и других.Планируется, что в дальнейшем подобные встречи будут проводиться в форматах вечеров, мастер-классов и лекций, слэмов, акций и круглых столов.