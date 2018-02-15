В Самаре начали выбирать проекты обновления парков и скверов
Самарцам решать, какие улицы, парки, площади, аллеи и скверы благоустроят в 2018 году. Именно жители отбирают общественные пространства, которые за счет бюджетных средств обновят в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Одними из первых предварительный отбор проектов начали жители Кировского района.
До 10 февраля инициативные группы могли обратиться со своими предложениями к местным властям. По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, поданы 284 заявки на ремонт дворов и 13 - на благоустройство общественных территорий. Создана специальная группа, которая шлифует идеи жителей - разрабатывает 3D-визуализацию проектов, чтобы люди могли наглядно увидеть, какие именно перемены возможны в том или ином месте. Параллельно рассчитывают примерную стоимость проектов.
Первые публичные обсуждения прошли в Зубчаниновке. На голосование вынесут проекты по благоустройству двух территорий: сквера около школы №86 и сквера Александра Невского.
Во втором случае жители предлагают не просто ограничиться стандартным набором работ, но и установить памятник основателю поселка Евгению Зубчанинову.
- Зубчаниновка будет голосовать за благоустройство сквера Невского, - прогнозирует управляющий микрорайоном №3 Сергей Пономарев. - Это исторический центр поселка. Люди сами немало сделали для того, чтобы он стал чище и комфортнее. Это любимое место отдыха жителей, молодых семей. Проект достоин победы.
Впрочем, выделить лучший из представленных проектов пока достаточно сложно. Жители 15-го микрорайона, например, выступили с инициативой облагородить так называемую школьную аллею, которая тянется от улицы Ташкентской до гимназии №1. Ранее эта территория считалась незакрепленной, была достаточно неухоженной. С большим нетерпением ждут голосования и жители улиц Стара-Загора и Димитрова: Дубовый колок и пруд, расположенные тут, давно нуждаются в крепкой хозяйской руке. Территория достаточно большая. Следовательно, и проект подразумевает значительные финансовые вливания. Новые пешеходные дорожки и скамейки, топиарные и деревянные скульптуры, а также чистка водоема обойдутся недешево.
В числе претендентов на благоустройство и территория около спортивного центра «Грация». Там был ликвидирован стихийный рынок, а на его месте появился каток. Люди ходят видеть еще больше спортивных площадок, а также зону отдыха.
Все проекты имеют своих сторонников. Все решится 18 марта. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В ближайшее время будет организовано адресное информирование жителей о ходе реализации проекта.
«Проигравшим» расстраиваться не стоит. Проект продлен до 2022 года, а это значит, что общественные территории, набравшие меньшее количество голосов, будут иметь повторный шанс, только позднее.
До 10 февраля инициативные группы могли обратиться со своими предложениями к местным властям. По словам главы администрации Кировского района Игоря Рудакова, поданы 284 заявки на ремонт дворов и 13 - на благоустройство общественных территорий. Создана специальная группа, которая шлифует идеи жителей - разрабатывает 3D-визуализацию проектов, чтобы люди могли наглядно увидеть, какие именно перемены возможны в том или ином месте. Параллельно рассчитывают примерную стоимость проектов.
Первые публичные обсуждения прошли в Зубчаниновке. На голосование вынесут проекты по благоустройству двух территорий: сквера около школы №86 и сквера Александра Невского.
Во втором случае жители предлагают не просто ограничиться стандартным набором работ, но и установить памятник основателю поселка Евгению Зубчанинову.
- Зубчаниновка будет голосовать за благоустройство сквера Невского, - прогнозирует управляющий микрорайоном №3 Сергей Пономарев. - Это исторический центр поселка. Люди сами немало сделали для того, чтобы он стал чище и комфортнее. Это любимое место отдыха жителей, молодых семей. Проект достоин победы.
Впрочем, выделить лучший из представленных проектов пока достаточно сложно. Жители 15-го микрорайона, например, выступили с инициативой облагородить так называемую школьную аллею, которая тянется от улицы Ташкентской до гимназии №1. Ранее эта территория считалась незакрепленной, была достаточно неухоженной. С большим нетерпением ждут голосования и жители улиц Стара-Загора и Димитрова: Дубовый колок и пруд, расположенные тут, давно нуждаются в крепкой хозяйской руке. Территория достаточно большая. Следовательно, и проект подразумевает значительные финансовые вливания. Новые пешеходные дорожки и скамейки, топиарные и деревянные скульптуры, а также чистка водоема обойдутся недешево.
В числе претендентов на благоустройство и территория около спортивного центра «Грация». Там был ликвидирован стихийный рынок, а на его месте появился каток. Люди ходят видеть еще больше спортивных площадок, а также зону отдыха.
Все проекты имеют своих сторонников. Все решится 18 марта. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В ближайшее время будет организовано адресное информирование жителей о ходе реализации проекта.
«Проигравшим» расстраиваться не стоит. Проект продлен до 2022 года, а это значит, что общественные территории, набравшие меньшее количество голосов, будут иметь повторный шанс, только позднее.
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