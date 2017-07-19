В Самаре начали ремонтировать улицу Алма-Атинскую

Участок от Московского шоссе до улицы Олимпийской обновят "картами".



Ремонт проходит в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта. Предусмотрено фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальта.



- Дорога была в неудовлетворительном состоянии, поэтому принято решение о карточном ремонте. Многие дороги сейчас ремонтируют комплексно, но не на все хватает финансирования. А карточный ремонт - быстрая и малозатратная технология, - пояснил sgpress.ru главный специалист отдела контроля качества муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Андрей Лютиков.



Гарантия на этот вид ремонта составляет 2 года. К 15 августа работы планируется завершить.