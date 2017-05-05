В Самаре начали прокладку новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена»

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Подрядная организация ООО «ВТС Метро» проложит новую трамвайную линию отдо стадиона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, построит здание диспетчерского пункта, три тяговые подстанции и питающие кабельные линии. В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и прочие работы).Общая длина трамвайных путей составит 2,2 километра двухпутного пути (или 4,4 километра однопутного пути). Линия включает в себя путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 метра, который располагается вдольна участке отдои служит для пропуска двух путей трамвая подРаботы планируют завершить до конца апреля 2018 года.