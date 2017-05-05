В Самаре начали прокладку новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена»
Сегодня, 4 мая, подрядная организация ООО «ВТС Метро» приступила к работам по строительству линии.
Подрядная организация ООО «ВТС Метро» проложит новую трамвайную линию от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, построит здание диспетчерского пункта, три тяговые подстанции и питающие кабельные линии. В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и прочие работы).
Общая длина трамвайных путей составит 2,2 километра двухпутного пути (или 4,4 километра однопутного пути). Линия включает в себя путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 метра, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от улице Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицей Дальней.
Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.
Подрядная организация ООО «ВТС Метро» проложит новую трамвайную линию от улицы Ташкентской до стадиона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ, построит здание диспетчерского пункта, три тяговые подстанции и питающие кабельные линии. В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий (вырубка деревьев, снос строений, капитальных и металлических гаражей и прочие работы).
Общая длина трамвайных путей составит 2,2 километра двухпутного пути (или 4,4 километра однопутного пути). Линия включает в себя путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 метра, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от улице Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицей Дальней.
Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.
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