В Самаре начали набирать стюардов на ЧМ-2018

В ближайшие дни в вузах пройдет серия встреч, на которых студентам расскажут об этой уникальной возможности. Первая из них состоялась вчера в Самарском государственном социально-гуманитарном университете.



Узнать об обязанностях и условиях работы стюардов пришли около 300 человек. Директор Самарского дома молодежи Сергей Бурцев рассказал, к чему готовиться кандидатам на эту должность.



Стюарды, или контролеры-распорядители, будут трудиться на стадионе «Самара Арена» в период Чемпионата. Им предстоит участвовать в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности. В частности, следить за порядком и сообщать охране о нарушениях.



- Важно не путать стюардов с волонтерами, поскольку они работают на профессиональном уровне, - говорит Сергей Бурцев.



Прежде чем попасть на стадион «Самара Арена», кандидаты в стюарды пройдут специальную подготовку. В Самарской области за это отвечает самарское региональное отделение молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Cамарский дом молодежи в свою очередь помогает в наборе и рекрутинге кандидатов.



Будущих стюардов ждет два вида обучения. Сначала подготовка по программе Российского футбольного союза с теоретическими и практическими занятиями. В процессе учебы каждый кандидат посетит как минимум одно официальное спортивное мероприятие, например, домашнюю игру футбольного клуба «Крылья Советов». В конце обучения «ученики» будут внесены в реестр стюардов. Кроме того, им вручат зарегистрированные в РФС удостоверения.



Второй вид подготовки предусмотрен организационным комитетом «Россия-2018» непосредственно к мировому первенству и касается работы на стадионе.



После двойной образовательной программы выпускники получат право трудиться как на матчах Чемпионата, так и на других официальных спортивных соревнованиях.



- Всего в России до Кубка Конфедераций в прошлом году насчитывалось до тысячи стюардов. Несмотря на то, что с тех пор это количество увеличилось, в Самаре таких специалистов можно пересчитать по пальцам. Сегодня это перспективное направление, - убежден Сергей Бурцев.



Стюардов Чемпионата ждет фиксированная оплата - 200 рублей в час. Ребятам предстоит трудиться посменно. По словам директора Самарского дома молодежи, рекрутеров ожидает конкурс минимум два человека на место. После презентации в Самарском государственном социально-гуманитарном университете многие студенты поспешили зарегистрироваться в кандидаты.



- Это отличная возможность получить профессиональный опыт, пообщаться с гостями из других стран и внести свой вклад в мировое первенство. А вот насладиться матчами не получится, поскольку работа обещает быть интенсивной, - отметила первокурсница Татьяна Горбушина.



По итогам информационной кампании будут отобраны 1,4 тысячи человек для работы на стадионе «Самара Арена». Контролерам-распорядителям предстоит заботиться о порядке в дни игр, а также в «нематчевый» промежуток с 1 июня по 10 июля 2018 года.