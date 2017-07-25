В Самаре начали массово сносить незаконную рекламу
Работы по ликвидации незаконных рекламных конструкций начались рано утром в понедельник, 24 июля, на улице Стара-Загоре.
За полдня с улиц города убрали семь незаконных рекламных щитов. Как и предусмотрено контрактом, рабочие демонтируют все части конструкций: фундамент, основание и «оголовник». Все это грузят на спецтранспорт и вывозят на так называемую штрафплощадку. За две недели подрядчик по договору с администрацией города должен убрать 80 нелегальных билбордов.
Как отмечают в комитете по наружной рекламе, на незаконных щитах размещают, в том числе, и рекламу крупных компаний, таких как «Икея», «Макдональдс». В списке значатся и известные самарские фирмы. В адрес руководства компаний направлены письма с уведомлениями о том, что их рекламу размещают на незаконных конструкциях.
Стоит добавить, что глава города Олег Фурсов направил в полицию материалы по поводу исчезновения уже демонтированных щитов с площадки компании «Медиамост», которая ранее выступала подрядчиком по сносу незаконной рекламы.
За полдня с улиц города убрали семь незаконных рекламных щитов. Как и предусмотрено контрактом, рабочие демонтируют все части конструкций: фундамент, основание и «оголовник». Все это грузят на спецтранспорт и вывозят на так называемую штрафплощадку. За две недели подрядчик по договору с администрацией города должен убрать 80 нелегальных билбордов.
Как отмечают в комитете по наружной рекламе, на незаконных щитах размещают, в том числе, и рекламу крупных компаний, таких как «Икея», «Макдональдс». В списке значатся и известные самарские фирмы. В адрес руководства компаний направлены письма с уведомлениями о том, что их рекламу размещают на незаконных конструкциях.
Стоит добавить, что глава города Олег Фурсов направил в полицию материалы по поводу исчезновения уже демонтированных щитов с площадки компании «Медиамост», которая ранее выступала подрядчиком по сносу незаконной рекламы.
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