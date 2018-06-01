В Самаре началась выдача аккредитаций и экипировки городским волонтерам ЧМ-2018
В пятницу, 1 июня, в Самаре начал свою работу Штаб городских волонтеров. Именно они будут создавать праздничную атмосферу и помогать участникам и гостям Чемпионата мира по футболу знакомиться с городом-организатором.
В этот же день стартовала выдача аккредитаций и экипировки. Волонтерская форма – синего цвета. В комплект входят брюки, майка, толстовка, кепка и рюкзак. Прежде чем выдать форму, с каждым волонтером заключается соглашение, где прописаны правила ее ношения, права, обязанности.
Вручал экипировку ребятам врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
- Впечатления от ребят самые хорошие. Все жизнерадостные, открытые, образованные. Уверен, что наши волонтеры помогут и передадут позитивный настрой сотням тысяч болельщиков, которые приедут в Самару со всего мира, - сказал Александр Фетисов.
Всего в проведении мундиаля будет задействовано 1335 городских волонтеров.
- Все участники успешно прошли отбор и подготовку в рамках региональной программы «Городские волонтеры ЧМ-2018» Самарской области. Теперь они владеют полной информацией о Чемпионате мира по футболу, ключевых площадках и событиях, - рассказала ведущий специалист центра городских волонтеров Олеся Макеева.
Городские волонтеры будут работать на нескольких функциональных направлениях: «Транспорт», «Работа со зрителями», «Гостеприимство», «Медиа и связи с общественностью», «Управление волонтерами», «Медицинское сопровождение» и «Лингвистическое сопровождение», где необходимо знать два и более языков. Также ребята будут работать на туристических маршрутах города.
- Я буду работать на ЧМ экскурсоводом-сурдопереводчиком на туристическом маршруте от площади Революции до площади Куйбышева. Показывать достопримечательности и давать небольшие справки. Изначально я планировала просто расширить свой кругозор, но с каждым занятием понимала, что мне действительно интересно. Поэтому я уже с нетерпением жду, когда мы начнем работать и общаться с людьми. Хотим, чтобы гости поняли, что Самара – гостеприимный город, и здесь рады каждому, - поделилась волонтер Юлия Талагаева.
В дальнейшем волонтерские штабы откроются во всех локациях деятельности волонтеров. Например, на площадке Фестиваля болельщиков FIFA, в аэропорту, железнодорожном вокзале. Выдача аккредитации и экипировки будет проходить в течение двух недель по функциональным направлениям деятельности городских волонтеров.
В этот же день стартовала выдача аккредитаций и экипировки. Волонтерская форма – синего цвета. В комплект входят брюки, майка, толстовка, кепка и рюкзак. Прежде чем выдать форму, с каждым волонтером заключается соглашение, где прописаны правила ее ношения, права, обязанности.
Вручал экипировку ребятам врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
- Впечатления от ребят самые хорошие. Все жизнерадостные, открытые, образованные. Уверен, что наши волонтеры помогут и передадут позитивный настрой сотням тысяч болельщиков, которые приедут в Самару со всего мира, - сказал Александр Фетисов.
Всего в проведении мундиаля будет задействовано 1335 городских волонтеров.
- Все участники успешно прошли отбор и подготовку в рамках региональной программы «Городские волонтеры ЧМ-2018» Самарской области. Теперь они владеют полной информацией о Чемпионате мира по футболу, ключевых площадках и событиях, - рассказала ведущий специалист центра городских волонтеров Олеся Макеева.
Городские волонтеры будут работать на нескольких функциональных направлениях: «Транспорт», «Работа со зрителями», «Гостеприимство», «Медиа и связи с общественностью», «Управление волонтерами», «Медицинское сопровождение» и «Лингвистическое сопровождение», где необходимо знать два и более языков. Также ребята будут работать на туристических маршрутах города.
- Я буду работать на ЧМ экскурсоводом-сурдопереводчиком на туристическом маршруте от площади Революции до площади Куйбышева. Показывать достопримечательности и давать небольшие справки. Изначально я планировала просто расширить свой кругозор, но с каждым занятием понимала, что мне действительно интересно. Поэтому я уже с нетерпением жду, когда мы начнем работать и общаться с людьми. Хотим, чтобы гости поняли, что Самара – гостеприимный город, и здесь рады каждому, - поделилась волонтер Юлия Талагаева.
В дальнейшем волонтерские штабы откроются во всех локациях деятельности волонтеров. Например, на площадке Фестиваля болельщиков FIFA, в аэропорту, железнодорожном вокзале. Выдача аккредитации и экипировки будет проходить в течение двух недель по функциональным направлениям деятельности городских волонтеров.
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