В Самаре началась посадка однолетников

К Дню Победы цветы украсят все знаковые объекты города.



Сегодня во всех районах Самары над цветочным оформлением трудятся бригады муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». По словам инженера производственно-технического отдела Надежды Малыхиной, работы организуются так, чтобы к 9 мая посадить как можно больше растений. Например, утром в парке Победы у Дворца ветеранов озеленители разбили традиционную клумбу в форме звезды. Всего здесь будет благоустроено 40 кв м территории.



- В грунт мы посадим сальвию, цинерарию и тагетес, в вазоны - катарантус, - пояснила Надежда Малыхина.



По словам инженера производственно-технического отдела, эти сорта закаленные и не боятся капризов погоды. Многие цветы для городских клумб готовили с февраля.



В этом сезоне общая площадь цветников составит более 28 тыс кв м. Помимо клумб, улицы украсят вертикальные конструкции. Три десятка объектов «Лодочка» c ампельной петунией установили на улицах Куйбышева и Молодогвардейской.