В Самаре началась обработка скверов и парков от клещей

Специалисты начали обрабатывать от клещей скверы, набережную, зоны туристических маршрутов и транспортные развязки. Также в этом году запланирована обработка от насекомых и грызунов мест массового отдыха общей площадью 203,81 га. Работы запланированы на эту неделю.Используемые препараты действует исключительно на паразитов. Они не представляют опасности для людей и не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных.