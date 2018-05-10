В Самаре началась обработка скверов и парков от клещей
В этом году запланировано обработать площадь в 192,59 га.
Специалисты начали обрабатывать от клещей скверы, набережную, зоны туристических маршрутов и транспортные развязки. Также в этом году запланирована обработка от насекомых и грызунов мест массового отдыха общей площадью 203,81 га. Работы запланированы на эту неделю.
Используемые препараты действует исключительно на паразитов. Они не представляют опасности для людей и не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных.
Специалисты начали обрабатывать от клещей скверы, набережную, зоны туристических маршрутов и транспортные развязки. Также в этом году запланирована обработка от насекомых и грызунов мест массового отдыха общей площадью 203,81 га. Работы запланированы на эту неделю.
Используемые препараты действует исключительно на паразитов. Они не представляют опасности для людей и не несут угрозы здоровью собак, кошек и других животных.
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