В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом

Он располагается в Загородном парке около скульптуры семьи.



Все лето в кинотеатре каждый вечер будут проходить кинопоказы без выходных при хорошей погоде. Начало сеансов в 21:30. С понедельника по четверг вход – 150 руб., с пятницы по воскресенье – 200 руб.



Расписание фильмов на эту неделю:



Вторник, 13 июня, - «Водный мир», 12+;

Среда, 14 июня, - «Однажды в Вегасе», 12+;

Четверг, 15 июня, - «Большая игра», 12+;

Пятница, 16 июня, - «Астрал 3», 16+;

Суббота, 17 июня, - «Мы Миллеры», 16+;

Воскресенье, 18 июня, - «Копы в юбках», 16+.