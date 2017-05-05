В Самаре набережную от Волги в районе речвокзала ограничат "забором безопасности". Фото с места

Предполагается, что его установят по всему периметру в ближайшее время.



Как сообщил sgpress.ru старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин, забор устанавливается в целях соблюдения требований транспортной безопасности. Он будет представлять собой высокую сетку.



По словам Михаила Шаляпина, полюбоваться видами Волги и погулять по причалам смогут все желающие, однако проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Один КПП будет расположен на входе около здания вокзала, остальные места установки пока находятся на согласовании.