В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град

В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и шквалистый ветер.



По данным Приволжского УГМС, днем в субботу и воскресенье, 1 и 2 июля, температура воздуха составит +23, +28 градуса. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь с грозой, возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.