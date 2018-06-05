В Самаре на время ЧМ-2018 откроют три транспортных пункта для маломобильных граждан

Подвозить людей с ограниченными возможностями к фан - зоне на площади Куйбышева будут на спецтранспорте.- Маломобильные граждане, приехав на автобусе-шаттле до транспортных пунктов, смогут пересесть в спецтранспорт и доехать до пропускных пунктов на площади Куйбышева. Здесь их встретят специально подготовленные волонтеры, - пояснила руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки городской администрации Светлана Найденова.С 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 будет работать многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам 8-800-222-82-78 (телефон будет работать все дни, кроме 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля).