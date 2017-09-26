В Самаре на улице Товарной столкнулись три машины, трое пострадали

По предварительной информации сотрудников полиции, 67-летний водитель Лады Приоры столкнулся с Хендай Солярис под управлением 27-летнего водителя. Последняя после удара продолжила ехать и врезалась в припаркованный ПАЗ.В результате ДТП трое пассажиров Хендай Солярис, среди которых был 12-летний мальчик, получили различные травмы. Все были доставлены в больницу. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.