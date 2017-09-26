В Самаре на улице Сергея Лазо пьяный водитель на Приоре насмерть сбил пешехода

Как сообщили sgpress.ru в городском ГИБДД, пьяный 29-летний водитель за рулем Лады Приоры ехал по улице Сергея Лазо со стороны Ногина в направлении Симферопольской. По предварительным данным полицейских, напротив дома №15 на улице Сергея Лазо он сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.