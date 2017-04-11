В Самаре на улице Карбышева сгорела Приора

Пожар произошел минувшей ночью в 23:12.



Как сообщили sgpress.ru в ГУ МЧС по Самарской области, в Советском районе на улице Карбышева загорелась Лада Приора. Огонь также перекинулся на стоящий рядом автомобиль БМВ, частично повредив его. На тушение пламени выезжали 6 пожарных и 2 единицы техники. В 23:28 огонь был потушен. Пострадавших нет.