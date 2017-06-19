В Самаре на улице Ивана Булкина насмерть сбили женщину
Авария произошла в понедельник, 19 июня, около 13 часов на пересечении улиц Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко.
Как сообщили sgpress.ruв ГУ МВД по Самарской области, автомобиль ВАЗ-2115 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Подробности ДТП и возраст погибшей в настоящий момент уточняются.
Как сообщили sgpress.ruв ГУ МВД по Самарской области, автомобиль ВАЗ-2115 сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пострадавшая скончалась. Подробности ДТП и возраст погибшей в настоящий момент уточняются.
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