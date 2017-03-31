В Самаре на улице Антонова-Овсеенко вспыхнул микроавтобус

На пересечении улиц Антонова Овсеенко/Карбышева во время движения загорелся пассажирский Ford маршрута №229. К месту ДТП выезжали 7 пожарных и 2 единицы техники.Сообщается, что маршрутка выгорела полностью. Никто из пассажиров не пострадал.