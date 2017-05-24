В Самаре на следующей неделе стартует ремонт площади Куйбышева

Сейчас ведутся подготовительные работы.



Площадь Куйбышева в 2018 году станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA. Капитальный ремонт территории будет включать не только благоустройство самой площади, но и четырех скверов.



По данным горадминистрации, в настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника. Официальный старт ремонта запланирован на вторник, 30 мая.



Сначала будут выполнены демонтажные работы во всех четырех скверах, после чего рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия площади. Также будет переустановлен имеющийся гранитный бортовой камень. В дальнейших планах – монтажные работы, ремонт стационарных туалетов и укладка нового асфальтобетонного покрытия на площади.



Кроме того, будут переложены плиты вокруг памятника Куйбышеву, выполнен ремонт поливочного водовода и освещения.



Работы на площади планируют завершить к 30 октября этого года.