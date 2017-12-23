В Самаре на следующей неделе состоится праздничное открытие катков



Видео предоставлено МАУ «Парки Самары».













Во вторник, 26 декабря, в 18:30 откроется каток в парке Гагарина, в среду, 27 декабря, в 18:00 – в парке Дружбы, в четверг, 28 декабря, в 18:00 – в парке Победы. В эти дни развлекать гостей будут Дед Мороз и Снегурочка, пройдут дискотека на льду и конкурсы с подарками. Вход свободный, 0+.В парке Дружбы сейчас возводят снежную скульптуру к предстоящему праздничному открытию катка.