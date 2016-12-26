В Самаре на публичных слушаниях одобрили схему теплоснабжения города
В департаменте городского хозяйства и экологии прошли публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения.
На открытое обсуждение приглашали горожан, желающие могли заранее ознакомиться с документом и направить свои замечания на электронную почту. В итоге участниками слушания стали более ста человек.
Проект теплоснабжения Самары до 2031 года подготовила компания «НефтеГазЭнергоСервис». Первый заместитель главы
города Владимир Василенко пояснил, что разработка подобной схемы - требование федерального законодательства. Ежегодно
в эксплуатацию вводятся новые дома (зачастую с собственными котельными), к которым идут новые коммуникации, поэтому существующий документ необходимо периодически обновлять.
Схема теплоснабжения тесно связана с Генеральным планом Самары, картой правового зонирования, программой коплексного развития и другими важнейшими документами. По словам руководителя компании разработчика Владимира Агеева, при составлении схемы проводился анализ существующих мощностей теплоэнергетического комплекса, были учтены перспективы развития городской застройки.
На встрече жители и специалисты также обсудили конкретные точечные проблемы. Например, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству главы администрации Красноглинского района Александр Колобаев рассказал о сложностях с поставками тепла и горячего водоснабжения в семь многоквартирных домов на улице Зеленой и планах по исправлению ситуации.
- Проблему можно решить с помощью альтернативного источника. Новая схема теплоснабжения предусматривает строительство модульной котельной. Работы планируется завершить в 2017 году, и следующий отопительный сезон будет более комфортным для жителей, - сообщил Колобаев.
Большинством участников общественных слушаний проект схемы теплоснабжения до 2031 года был поддержан. Документ еще должен пройти утверждение главой города и согласование с федеральным министерством энергетики
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 декабря 2016
501
25 декабря 2016
324
25 декабря 2016
361
25 декабря 2016
94
25 декабря 2016
170
25 декабря 2016
183
24 декабря 2016
310
25 декабря 2016 , 21:58
501
Стоимость ряда товаров в регионе за прошедшую неделю не изменились.
25 декабря 2016 , 21:54
444
Температура воздуха ночью при прояснениях может значительно понизиться.
25 декабря 2016 , 21:34
208
Самолет ТУ-154, потерпевший крушение под Сочи, последний раз капитально ремонтировали на самарском заводе
Потерпевший крушение ТУ-154 прошел последний капремонт в 2014 году на заводе...
25 декабря 2016 , 21:03
324
Возгорание началось 24 декабря в 22:12 на улице Декабристов.
25 декабря 2016 , 20:56
510
Речь идет про участок, примыкающий к проспекту Кирова.
25 декабря 2016 , 20:30
361
В департаменте городского хозяйства и экологии прошли публичные слушания по проекту актуализации...
25 декабря 2016 , 20:16
97
Продолжается акция «Елка желаний».
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
31
1
11 декабря 2016
12098
1
Как сообщал ранее sgpress.ru , в ночь с 10 на 11 декабря начальник отдела полиции города...
15 декабря 2016
7633
4
Как сообщает СУ СК РФ, трое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о...
11 декабря 2016
6523
1
Авария случилась 11 декабря в 12:00 на трассе «Самара – Бугуруслан» в...
11 декабря 2016
6459
В ночь с 10 на 11 декабря на 46-м году жизни скоропостижно скончался Виктор...
30 ноября 2016
951
Авария случилась вчера в 09:55 на дороге «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском...
26 ноября 2016
507
Участники совещания обсудили ближайшие планы развития города.
26 ноября 2016
1888
Авария случилась сегодня, 26 ноября, в 12:20 в Сергиевском районе.
26 ноября 2016
1297
Необычный инцидент произошел вечером 25 ноября в Сызрани на пересечении улицы Советской и...