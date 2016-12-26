В Самаре на публичных слушаниях одобрили схему теплоснабжения города

В департаменте городского хозяйства и экологии прошли публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения.





На открытое обсуждение приглашали горожан, желающие могли заранее ознакомиться с документом и направить свои замечания на электронную почту. В итоге участниками слушания стали более ста человек.



Проект теплоснабжения Самары до 2031 года подготовила компания «НефтеГазЭнергоСервис». Первый заместитель главы

города Владимир Василенко пояснил, что разработка подобной схемы - требование федерального законодательства. Ежегодно

в эксплуатацию вводятся новые дома (зачастую с собственными котельными), к которым идут новые коммуникации, поэтому существующий документ необходимо периодически обновлять.



Схема теплоснабжения тесно связана с Генеральным планом Самары, картой правового зонирования, программой коплексного развития и другими важнейшими документами. По словам руководителя компании разработчика Владимира Агеева, при составлении схемы проводился анализ существующих мощностей теплоэнергетического комплекса, были учтены перспективы развития городской застройки.



На встрече жители и специалисты также обсудили конкретные точечные проблемы. Например, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству главы администрации Красноглинского района Александр Колобаев рассказал о сложностях с поставками тепла и горячего водоснабжения в семь многоквартирных домов на улице Зеленой и планах по исправлению ситуации.



- Проблему можно решить с помощью альтернативного источника. Новая схема теплоснабжения предусматривает строительство модульной котельной. Работы планируется завершить в 2017 году, и следующий отопительный сезон будет более комфортным для жителей, - сообщил Колобаев.



Большинством участников общественных слушаний проект схемы теплоснабжения до 2031 года был поддержан. Документ еще должен пройти утверждение главой города и согласование с федеральным министерством энергетики