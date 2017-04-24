В Самаре на проспекте Масленникова сгорели пять машин

Как сообщает облМЧС, в одном из дворов на проспекте Масленникова загорелись легковые автомобили. Очевидцы уточняют, что всего от огня пострадало пять машин. На тушение пожара выезжали 8 специалистов и 2 единицы техники.Пламя ликвидировали в 4:51.