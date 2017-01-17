В Самаре на проспекте Ленина в трамвае произошло задымление

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Как сообщает корреспондент sgpress.ru с места событий, трамвай, следовавший по маршруту №18, остановился между остановкамилица ЧелюскинцевЗвезда(в направлении Барбошиной поляны). Из него эвакуированы люди, а из передней двери валит дым. В связи с этим движение транспорта на указанном участке затруднено. Кроме того, временно остановлено движение всех следовавших за вагоном трамваев.Как рассказали sgpress.ru в департаменте транспорта, задымление было вызвано технической неисправностью, и его удалось ликвидировать собственными силами. Помощь пожарных не потребовалась.На месте работает бригада "ТТУ", в скором времени движение трамваев в этом направлении будет восстановлено.UPD: В 16:18 движение трамваев в этом направлении было восстановлено.