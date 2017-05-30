В Самаре на проспекте Ленина откроют творческую площадку
В четверг, 1 июня, перед зданием юношеской библиотеки стартует летний проект «Молодежный проспект».
Как сообщают организаторы, все лето там будут проводить творческие мастер-классы, встречи с интересными специалистами, викторины, интерактивные программы и многое другое. Мероприятия будут проходить по четвергам в 19:00.
1 июня, в День защиты детей, на «Молодежный проспект» зовут самых маленьких читателей. Их ждут игровые площадки, просмотр мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», изготовление открыток, масок и закладок, летний читальный зал.
8 июня пройдет мероприятие «Книжный сомелье». Книжным «дегустатором» выступит Денис Бугаев, чемпион высшей лиги КВН, участник команды "СОК".
15 июня около библиотеки состоится «Футбольная кругосветка», где посетителям расскажут о странах-участницах Кубка Конфедераций.
22 июня запланирован просмотр фильма «Завтра была война».
Вход свободный, 12+.
Как сообщают организаторы, все лето там будут проводить творческие мастер-классы, встречи с интересными специалистами, викторины, интерактивные программы и многое другое. Мероприятия будут проходить по четвергам в 19:00.
1 июня, в День защиты детей, на «Молодежный проспект» зовут самых маленьких читателей. Их ждут игровые площадки, просмотр мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», изготовление открыток, масок и закладок, летний читальный зал.
8 июня пройдет мероприятие «Книжный сомелье». Книжным «дегустатором» выступит Денис Бугаев, чемпион высшей лиги КВН, участник команды "СОК".
15 июня около библиотеки состоится «Футбольная кругосветка», где посетителям расскажут о странах-участницах Кубка Конфедераций.
22 июня запланирован просмотр фильма «Завтра была война».
Вход свободный, 12+.
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