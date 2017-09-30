В Самаре на проспекте Кирова пешехода сбили две машины, он скончался

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, 22-летний водитель машины Форд фокус ехал по проспекту Кирова и у дома №419 сбил 47-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте. После этого мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал водитель Лады Приоры.Пешеход скончался на месте происшествия. Также в карете скорой помощи скончался 41-летний водитель Приоры. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Самарской области.