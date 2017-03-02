В Самаре на проспекте Кирова ограбили алкогольный супермаркет
Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию из Промышленного района Самары.
Представитель алкогольного супермаркета рассказал, что из магазина на проспекте Кирова мужчина открыто украл бутылку виски. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Осмортрев место преступления, изучив записи камер, поговорив со свидетелями, полицейские составили ориентировку на преступника. Ее разослали патрульным экипажам, которые следят за общественным правопорядком на улицах.
Вскоре подозреваемый был задержан. По версии полиции, ограбление совершил 22-летний житель Красноярского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан.
Представитель алкогольного супермаркета рассказал, что из магазина на проспекте Кирова мужчина открыто украл бутылку виски. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Осмортрев место преступления, изучив записи камер, поговорив со свидетелями, полицейские составили ориентировку на преступника. Ее разослали патрульным экипажам, которые следят за общественным правопорядком на улицах.
Вскоре подозреваемый был задержан. По версии полиции, ограбление совершил 22-летний житель Красноярского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан.
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